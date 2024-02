KUULA | Olukorrast digiriigis: personaalne riik on tulnud selleks, et jääda

Selleks, et muuta avalikud teenused kättesaadavamaks ja ühtsemaks, on riik võtnud olulise prioriteedina ette personaalse riigi visiooni arendamise. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigiteenuste juht Kaili Tamm selgitab seekordses saates „Olukorrast digiriigis“ lähemalt, mida personaalne riik endast kujutab ning kuidas see inimeste elu mugavamaks hakkab muutma.