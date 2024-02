Huawei Matebook D 16: suure jõudlusega kvaliteetne sülearvuti

Need, kes soovivad kõrge jõudlusega sülearvutit, leiavad end sageli kohmakate ja raskete sülerite küüsist. Teised, kes soovivad kergekaalulist sülearvutit, peavad tihti tegema järeleandmisi ekraani suuruse osas ja leppima piiratud võimsusega. Selleks, et kasutajad ei peaks kompromisse tegema, tõi Huawei turule uuenenud sülearvuti Matebook D 16.

„Uue Matebook D 16 fookuses on funktsionaalsus ja kõrgetasemeline tehniline jõudlus, aga samal ajal on see ka kerge ning elegantse välimusega,“ tutvustab uut sülearvutit tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Matebook D 16 õhukesse ja kergesse seadmesse on nüüd mahutatud oluliselt rohkem võimsust, seega saavad kasutajad ka liikvel olles teha nii tavapäraseid kui ka rohkem jõudlust nõudvaid tööülesandeid. „Sellele aitab kaasa võimalus arvuti protsessorit tugevdada funktsioonide Performance Mode ja Super Turbo abil. Jõudluse efektiivsuse optimeerimiseks on arvutil ka Dual Shark Fin Fani tehnoloogia – see kahe labaga jahutustehnoloogia reguleerib soojuse hajutamist sülearvuti ümber, parandades selle efektiivsust ja vältides kokkujooksmist, eriti suure failiga töötamise ajal,“ selgitab Mishina.

Nutikad lahendused kompaktses sülearvutis

Uus sülearvutimudel pärib ka Matebooki perekonna FullView’ ekraani disaini – sellel on 16-tolline ekraan, kuid see kaalub sama vähe kui tavaline 15-tolline mudel. See on eriti kasulik loomingulistele professionaalidele, kes vajavad sisu loomiseks või meedia redigeerimiseks laiendatud vaadet ja kogu ekraaniruumi.

Viimaste Huawei toodete standardiks on saanud Super Device’i lahendus, mis võimaldab sülearvutit kiirelt ühendada teiste seadmetega. „Selle abil saab muuta näiteks tahvelarvuti täiendavaks ekraaniks sülearvutile või ühendada nutitelefoni failide installimiseks,“ täpsustab Mishina.