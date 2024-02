„Need põleksid Ukrainas kohe ära!“ Ukrainlased küsivad prantslastelt lennukeid Mirage, ekspert selgitab, mis on nendega valesti

Prantsusmaa on Mirage 2000D lennukeid kasutanud enam kui kolm aastakümmet ja praegu on nende õhujõududes 86 Mirage’i. Neist 55 on moderniseeritud. 20 moderniseerimata lennukit on Prantsusmaa vajaduste jaoks üleliigsed ja need saaks saata Ukrainale.