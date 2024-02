VASTULAUSE | Evecon: kes on aus tuuleenergia tootja?

Delfi Fortes ilmunud artiklis „Fantoomid rõõmustavad: riik lükkas uute tuuleparkide nina ees ukse veelgi kõvemini kinni“ (07.02.24) on Taastuvenergia koja esindaja ja ajakirjaniku käsitluses turul tegutsevad ettevõtjad jagatud kaheks – on „ausad tuuleenergia tootjad“ ja siis need teised ehk „fantoomliitujad“ ning „spekulandid“, ilmselgelt siis ebaausad energiatootjad selles käsitluses, kirjutab artiklis märgitud Evecon OÜ tegevjuht Karl Kull oma vastulauses.