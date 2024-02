Elektrilevi juht Mihkel Härm: lisaks tehisarule on vaja insenere, kes oskaksid õigeid küsimusi esitada

Osalesite „Rakett69“ saates kohtunikuna. Kuidas võtted sujusid, kas oli ka midagi üllatavat?

Võtted olid üllatavalt sujuvad, arvestades, et noored olid seal juba päev otsa tegutsenud ja lõpetasime alles õhtul 21-22 ajal. Kõige üllatavam oligi see, kui pikad võttepäevad reaalselt on ja mis pingutust see osalejatelt ja saatetiimilt nõuab.

Kui võrdlete enda kooliaega praeguste osalejatega, siis kas olite selles vanuses sama uudishimulik ning valmis kõike avastama?

Mõeldes tagasi enda kooliaega, siis kindlasti oli nii mul endal kui mu sõpradel uudishimu ja avastamissoov olemas, aga praegused noored on meist oluliselt paremas olukorras kõiksugu info kättesaadavuse ja ka rahvusvaheliste eeskujude osas. Ühtlasi mängib rolli see, et täna on Eesti ühiskond ikkagi oluliselt jõukam kui 20 aastat tagasi – tänapäeva noortele on palju kättesaadavam internetist kõiksugu tehniliste vidinate tellimine ja nendega eksperimenteerimine.

Kus koolis te käisite ja mis sellest ajast enim meeles on?

Käisin Tallinna 21. Koolis. Kooliajast on enim meeles ägedad sõbrad ja need õpetajad, kes innustasid avastama ja oma peaga mõtlema. Kindlasti meenub majandusõpetaja Epp Vodja, kes suunas mind minema ülikooli inseneriks õppima. Aga ka klassijuhataja Tiina Meeri, kes kunstiajaloo tundides tutvustas meie kultuurilugu ja andis teadmised, mis hilisemas elus on rahvusvaheliste kontaktide loomisel mind väga palju aidanud. Kõige olulisem on aga kahtlemata need sõprussuhted, mis keskkoolis tekkisid ja on siiani vastu pidanud.

Millised olid kõige lemmikumad õppeained ja miks just need?

Mul oli väga palju lemmikuid, nt füüsika, matemaatika, ajalugu, geograafia, bioloogia, saksa keel, inglise keel, kunstiajalugu, muusikaajalugu, ühiskonnaõpetus. Põhjuseid oli kaks, ühelt poolt õpetajad, kes tegid aine huvitavaks ja suhtlesid õpilastega kui võrdne võrdsega. Teisalt meeldisid ja siiani meeldivad mulle ained, kus saab mõtiskleda selle üle, kuidas maailm toimib, olgu selleks siis füüsika, bioloogia või ka ajalugu.