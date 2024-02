„Võimalik, et tuleb maha jätta.“ Olukord Avdijivkas on muutumas Ukrainale kriitiliseks, ekspert selgitab, mis saab edasi

Vene sõjavägi jätkab Donetski oblastis asuva Avdijivka ründamist: aktiivsed lahingud linna varemete pärast on kestnud 2023. aasta 10. oktoobrist, kuid reaalsuses on Avdijivka rindelinn juba kümnendat aastat. Ja kuigi Ukraina kindralstaabi teatel tõrjuvad Ukraina sõjaväelased iga päev kümneid venelaste rünnakuid, on olukord Avdijivkas ajakirjanike teadetel kriitiline.