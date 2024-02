FOTOD | Briti arheoloogid leidsid Londonist haruldase Vana-Rooma matuselavatsi

Londoni arheoloogid avastasid täispuidust matuselavatsi. See on esimene sarnane leid Suurbritannia ja ajaloolased nimetavad seda enneolematuks. Londoni südalinnas asuva kunagise Rooma surnuaia paigas kaevati välja ideaalselt säilinud matuselavats, kirjutab The Guardian. See on tehtud kvaliteetsest tammepuust ning sellel on nikerdatud jalad ja hinged, mis on kinnitatud väikeste puidust naeltega. See leiti lahti võetuna 20-30 aasta vanuselt surnud mehe hauast.