Tähelepanelikud elektritarbijad märkasid, et alates veebruarist laekus neile elektri võrguteenuse arve mitte enam Eesti Energia ASilt vaid AS Enefitilt, kusjuures arve ise kannab jätkuvalt hoopis Elektrilevi logo. Uurisime riigiettevõtete konsortsiumilt järele, mis on teoksil.