PROOVISÕIT | Volkswagen Taigo – mõistlik pereauto alla 30 000 eest?

Mind huvitab, kas üldse on võimalik leida eelistatult Euroopa firma toodetud uus auto, mis suudaks mahutada kolmeliikmelise pere ning mitte jätta muljet, et auto valik on tehtud üksnes hinna tõttu?

Ja kui teil on mingil põhjusel kahtlusi näiteks Renault Clio suhtes, siis leidsin veel ühe variandi, mis võib ostja tähelepanu köita. Ja see variant on Volkswagen Taigo.

Taigo ilmus müügile 2021. aastal ja on Eesti turul brändi kõige kättesaadavam mudel. Valikus on kolm varustusastet ja mulle sattus kõige kõrgem neist, R-line. Kapoti all on 1,5-liitrine 110 kW bensiinimootor, 7-käiguline DSG ja ainult esivedu. See on kombinatsioon, mis ei tekita suuri muresid või emotsioone, kuid täidab oma ülesande – mitte liikluses märkamatuks jääda.

Märkamatuks ta ei jää – vähemalt mitte oma välimuse tõttu. Jah, kupeekrossoverid pole midagi uut, kuid väikesele Taigole tundub see kerekuju sobivat. Talle sobib kindlasti R-line, kuigi proportsionaalselt tundub tema tagaosa oluliselt massiivsem kui peaks (märkan, et vaatamata suurusele tunduvad rattad ikkagi väikesed). Kuid selle välimuse eest tuleb maksta ning selle eest maksavad tagaistujad.

Täiskasvanul ei ole taga nii mugav kui ees – pea jaoks on kaldus katuse tõttu veidi vähem ruumi, jalgade jaoks napib ruumi samuti. Kuid kui teie pikkus on alla 180 cm, siis probleeme on palju vähem. Eesistujad saavad aga kõik ruumi ja mugavused, mida Taigo pakub.

Istmed ei väsita (erinevalt ID.4 mugavatest istmetest), ruumi on piisavalt ja mugavuseks on kõik tavalised võimalused, nagu istmesoojendused, Apple CarPlay, nutikas püsikiirusehoidja ja sõidurajal püsimise abiline. Maanteel sõites ei ütleks ma, et see oli mingi katsumus – selles saab tõesti mugavalt sõita pikki vahemaid, ja seda väga väikese kütusekuluga, mis jäi umbes 4-5 liitri juurde „sajale“.