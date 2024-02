Kuidas teadus aitab likvideerida tormikahjusid?

Esimeses võistluses oli osalejate ülesanne valmistada seadeldis, mis oleks võimeline tuvastama elektriposti asendit. Tormituultes viltu vajunud elektriliini post tuleb välja vahetada, kui see kaldub ettenähtud vertikaalsihist kõrvale rohkem kui 8 kraadi. Selleks tuli tiimidel ehitada asendindikaator ning kinnitada see elektriposti külge. Kõige täpsemini töötas punaste ehitatud seadeldis ning selle tiimi kolm liiget pääsesid esimesena järgmisesse saatesse.

Tormine oli ka teise ülesande ajal. Elektriliini algusest teadmata kaugusel oli puu kukkunud elektriliinile ühendades kokku kaks kõrvuti jooksvat kaablit ning põhjustanud lühise. Selleks, et saata tehnikud riket parandama tuli leida, kui kaugel liini algusest on lühis tekkinud. Võistlejatel olid kasutada juhtmed liini algusest ning traati, millest elektriliin on püstitatud. Õige vastuse andis žüriile roheliste meeskond, kes samuti seekord duellist pääses.