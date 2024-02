Poliitilised ummistusründed ja raha väljameelitamiseks mõeldud küberpettused saavutasid mullu uue rekordtaseme

„Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse on kaasnenud Kremli-meelsete häkkerirühmituste aktiivne tegevus, mis on samuti tabanud Ukrainat toetanud riike. Eesti puhul on see väljendunud eelkõige ummistusrünnetes avaliku, aga ka finants-, transpordi- ja meediasektori veebilehtede ja e-teenuste vastu,“ märgib RIA.