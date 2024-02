Marsikulgur tõestas järvesetete olemasolu punasel planeedil

See põhines pinnase all tehtud skaneeringutel, mida kulgur tegi mitme kuu jooksul 2022. aastal, kui ta liikus üle Marsi pinna kraatripõrandalt kõrvalasuvale setteid sisaldavale alale.

Need kihid annavad eksimatult tunnistust sellest, et vee põhjustatud pinnasesetted ladestusid Jezero kraatris seda toitnud jõest, täpselt nagu Maa järvedes. Leiud kinnitavad seda, mida varasemad uuringud on juba ammu oletanud - et külm, kuiv ja elutu Marss oli kunagi soe, märg ja võib-olla elamiskõlblik.