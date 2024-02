Kuningpingviin ujus tuhandeid kilomeetreid ning jõudis Austraalia lõunarannikule

Igal aastal kaotavad pingviinid kõik oma suled. Seejärel asendavad nad need kahe või kolme nädala jooksul veekindlate sulgedega. Nende nädalate jooksul ei ole neil mingit kaitset jäise vee eest, nii et nad otsivad maad - kuid tavaliselt palju lähemal kodule.

South East Shorebirdsi esimees Jeff Campbell kuulus kaheksa inimese hulka, kes tegid Coorongi rannas linnuvaatlust, kui nad pingviini märkasid.

„See tuli otse meie juurde. Ta pani pea tagasi ja tegi üsna valju viriseva hääle, siis kummardas ta meie poole,“ rääkis ta. „Ta tegi seda mitu korda. See tuli otse meie juurde,“ ütles Campbell.

Campbell ütles, et see oli üsna üllatav, kuid mitte täiesti ennekuulmatu - 2004. aastal nähti kuningpingviini Austraalia linnas Port MacDonnellis, Mount Gambier’i lähedal. Ta ütles, et lind nägi terve välja.

Kuningpingviinid on suuremate keiserpingviinide lähedased sugulased, kuid eelistavad antarktilisi saari Antarktika jääseljale.

Macquarie saarel, mis asub umbes poolel teel Tasmaania ja Antarktika vahel, elab umbes 120 000 kuningpingviini paari.

Dr. Julie McInnes Tasmaania Ülikooli mere- ja antarktikauuringute, ökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse instituudist kahtlustab, et külastaja võib just sealt pärit olla.

Ta ütles, et Austraalia mandriosa on nende leviala kõige kaugemal ja et kuigi globaalne soojenemine põhjustab muutusi pingviinide levikus, põhjustab see tõenäoliselt seda, et nad hakkavad otsima jahedamat vett.

„Kui tal on sulevahetusperiood, ei saa ta vette minna, seega on kahetsusväärne, et ta leidis üsna populaarse koha,“ ütles McInnes. Ta loodab, et lind läheb varsti tagasi vette ja jõuab koju.