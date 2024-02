Mølleri brändijuht Justas Nekrošius: suur akupakk ei lahenda elektriautode sõiduulatuse muresid

Jim Farley on öelnud: „Oleme aru saanud, et peame end proovile panema ja kasutama akut loovamalt kui pelgalt sõiduki liigutamiseks. Ma arvan, et see on väga oluline. Ja minu arvates pole konkurendid sellest veel aru saanud.“ Kas tal on õigus? Kas Volkswagen on sellest juba aru saanud? Kui jah, siis millised on tulemused?

Kui me räägime elektriauto aku kasutamisest laiemalt kui lihtsalt autoga sõitmine, siis uutel Volkswagen ID-mudelitel alates tarkvaraversioonist 3.5 on valmidus ka kahesuunaliseks V2H (Vehicle to Home) laadimiseks. Selleks on vaja üksnes V2H alalisvoolulaadijat, mille kaudu saab elektriauto veoaku abil varustada näiteks majapidamist elektriga.

Jim Farley on ka öelnud: „Teine asi on see, et meie tööstuse kinnisideeks on suured autoakud, kuna kliente vaevab sõiduulatuse ärevus. Me arvame, et tegelikult ei ole lahenduseks suur aku. Lahendus on hoopis võimalikult väike aku konkurentsivõimelise sõiduulatusega, kuna pikal sõidul peatuvad inimesed nagunii iga 300-500 km järel. Seega kui saate 10-minutilise kiirlaadimisega juurde veel 300 km, siis on see parem kui 800 km sõiduulatusega aku, mis lisab auto hinnale ligi 30 000 dollarit.“

Kliendid on endiselt mures – selles pole kahtlustki. Mis on Volkswageni strateegia ja miks?

Volkswagen väärtustab keskkonnahoidu ja mõistlikku tarbimist. Seetõttu on Volkswagen välja töötanud erinevatele vajadustele vastavad elektriautod, mille akude sõiduulatus ühe laadimisega varieerub 400 kilomeetrist 700 kilomeetrini – see tähendab, et ei ole mõistlik osta kallist autot suure akuga, kui sõiduvajadus on nädalas näiteks 100 km.

Alates 2026. aastast on Volkswagenil konkurentidega võrreldes kõige laiem elektriautode mudelivalik – algtaseme elektriautost, mille hind jääb alla 25 000 euro, kuni uue lipulaeva ID.7-ni. 2025. aastal tuleb turule uus ID.2 ning 2026. aastal esitletakse sportliku ID. GTI Concept tootmisküpset versiooni, mida võib turule oodata 2027. aastal.