Uurimus: suusatajad reostavad mägesid „igaveste“ kemikaalidega

Suusatajad jätavad suusaradadele lume peale „igavesed“ kemikaalid. Lume sulades satuvad need põhjavette ja settivad pinnasesse, kirjutab The Guardian.

Per- ja polüfluoroalküülained (PFAS) on rühm, mis koosneb ligikaudu 10 000 kemikaalist, mida kasutatakse laialdaselt tööstuses, eriti paljude tarbekaupade tootmisel. Nende pika säilivuse tõttu keskkonnas nimetatakse neid „igavesteks“ kemikaalideks.

Juhtinud uurija Viktoria Müller ütles, et isegi seal, kus ei suusatata, on nende kemikaalide kontsentratsioonid pisut tõusnud, kuna need on viimastel aastatel keskkonnas lihtsalt sedavõrd laialt levinud.