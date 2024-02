„Absoluutselt kasutu.“ Ukraina sõjaväejuhid küsivad ameeriklastelt „lendavat tanki“, lendur selgitab, miks see pole eriti hea mõte

Peagi Ukraina sõtta jõudev hävitaja F-16 ei ole ainuke lennumasin, mida Ukraina sõjaväe juhid ihkavad. Hiljuti teatas Ukraina maaväe ülem Oleksandr Sõrskõi, et Ukraina vajab ka hädasti ameeriklaste ründelennukeid A-10 Thunderbolt. Sama rääkis 1. veebruaril CNN-ile Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov, kelle puhul Ukrainas praegu spekuleeritakse, et temast saab Valeri Zalužnõi asemel uus Ukraina sõjaväe ülemjuhataja. Ukrainlased on A-10 lennukeid soovinud juba sõja algusest saadik ning ühepoolselt on püütud korraldada isegi lendurite ettevalmistuse alustamist sellele lennukitüübile.

Väliselt peaks A-10 olema just see, mida Ukraina vajab – see loodi külma sõja päevil justnimelt Nõukogude armee ja selle liitlaste soomusmasinate ning kolonnide hävitamiseks. See on olnud viimased 50 aastat USA õhujõudude peamine lähitoetuslennuk, mis mõeldud tegutsema vahetul rindejoonel nii, et omad jääksid terveks, kuid vastastest ei jääkski mitte midagi järele. USA-l on 300 sellist lennukit ja neid valmistatakse relvastusest maha võtma. Samas ei ole paljude meelest A-10 Ukrainasse saatmine pehmelt öeldes hea idee.