Uuendatud auto Eestis: Volkswageni uhke ja võimas Touareg

Välisilmes on auto kohenduse saanud eelkõige tagaosas, kuhu on nüüd disainitud katkematu horisontaalne leedriba, mis ühendab tagatulesid ja mille keskel on punases toonis valgustatud Volkswageni logo. Ees on auto saanud uued IQ.LIGHT HD maatriksesituled (need, mis ees- või vastusõitva auto valgusvihust välja jätavad ja muul ajal kogu valgusviha täpselt teele suunavad). Nii et pimedaajal on auto tagantvaates päris uhke.