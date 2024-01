Terve põlvkond on välja surnud: linnugripp tapab Argentinas massiliselt elevanthülgeid

Argentinas on linnugrippi surnud ligi 96% 2023. aastal sündinud elevanthülge poegadest. Suremuse ulatus on tekitanud kartuse, et nakkav tüvi võib kanduda imetajalt imetajale, kirjutab Science Alert.

Kolmelt rannalt, kus elevanthülged pesitsevad, leiti 17 000 hülgepoja korjuseid. See tähendab peaaegu terve elevanthüljeste põlvkonna hukkumist. Kuna nende loomade suguküpseks saamiseks kulub vähemalt kolm aastat, on suremise mõju nende populatsioonile tunda alates 2027. aastast, mil on soo jätkamiseks järel vähem täiskasvanuid.

Kuigi H5N1 tüvi on levinud alates 1996. aastast, on see siiani levinud vaid kodulindude seas, põhjustades kohalikke epideemiaid. Metslindudega jõudis see Antarktikasse.

Hiljuti kinnitati, et linnugripp tappis esimest korda jääkaru, lisades ohvrite nimekirja veel ühe imetajaliigi. Varem on selle tüve põhjustatud surmajuhtumeid registreeritud Kaspia hüljestel, grislikarudel, delfiinidel, saarmastel, naaritsatel ja rebastel. Kokku on teadaolevalt H5N1 viirusega nakatunud umbes 345 linnu- ja imetajaliiki.

Enamik neist on röövloomad, mistõttu eksperdid oletavad, et tõenäoliselt said nad viiruse otse oma saagilt, mitte üksteiselt. Seega viirus veel imetajate vahel ei levi. Kuid hülgepojad, kes joovad oma ema piima, ei puutu tõenäoliselt kokku lindude kehavedelikega. Seetõttu eeldavad teadlased, et antud juhul liikus viirus imetajalt imetajale.

Praegu teadaolevalt on inimestele H5N1 viirus levinud valdavalt lindudelt. Väga harvadel juhtudel - teistelt loomadelt. Kuid oht peitub selles, et inimeste seas on selle viiruse suremus äärmiselt kõrge, umbes 56%. Seega, kui H5N1 tõesti suudaks imetajalt imetajale levida, võivad sellel olla inimeste jaoks traagilised tagajärjed.