VIDEO | Mereteadlased avastasid maailma pikima korallrahu

USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) mereteadlased on tuvastanud ja kaardistanud maailma suurima süvamere korallrahu.

Teadlaste sõnul on see suur ökosüsteem koduks paljudele liikidele, kelle olemasolu inimesed isegi ei kahtlustada ei osanud, kirjutab MDPI. Teadlaste sõnul asub korallrahu väga sügaval – 500–1000 m, 160 km kaugusel USA rannajoonest, Põhja-Carolina ja Florida osariikide vahel.

Teadlased on oletanud, et selle pikkus on umbes 500 km ja laius ulatub mõnes kohas üle 100 km. Selle ökovõrgustiku kogupindala on ligikaudu 2,6 miljonit hektarit.

Teadlased teadsid Blake’i platoo on süvamere korallidest juba 1960. aastatest, kuid sobiva varustuse ja tehnoloogia puudumise tõttu ei olnud neil võimalik paika uurida.

Nüüd leidsid nad, et nn. miljonikalmeks ristitud paik koosneb peamiselt kivisest korallist nimega Desmophyllum pertusum, mis võib elada tuhandeid aastaid. Need valget värvi korallid toituvad bioloogilistest osakestest, nagu surnud rakud ja mikroorganismid.

Need korallrifid asuvad Golfi hoovuse hoovuse all. Teadlased usuvad, et hoovuse poolt kantav soe vesi on parim viis korallide varustamiseks kõige eluks vajalikuga.

Teadlased on isegi oletanud, et kogu maailmas võib sarnaste ookeanihoovuste all eksisteerida isegi suuremaid süvamere korallriffe.