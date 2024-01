Kuu kahaneb ja variseb kiiresti: teadlased hoiatavad sellest tulenevate ohtude eest

Uues uuringus seostasid teadlased Kuu lõunapoolusel asuvaid varinguid ühe võimsaima Kuul aset leidnud maavärinaga, mille Apollo seismomeetrid registreerisid rohkem kui 50 aastat tagasi. Teadlased leidsid, et mõned Kuu lõunapooluse piirkonnad on seismilisest raputusest tingitud maalihetest eriti ohustatud.

Teadlased väidavad, et sarnaselt maavärinatega põhjustavad ka kuuvärinad Kuu sisemuses esinevad defektid ja need võivad olla piisavalt tugevad, et kahjustada Kuu pinnal asuvaid inimese poolt loodud struktuure ja seadmeid.

Kuid erinevalt maavärinatest, mis kestavad vaid mõne sekundi, võivad kuuvärinad kesta tunde või isegi terve päeva, mis tähendab, et need võivad hävitada tulevikus Kuule rajatavad kolooniad või püsivad baasid. Selle põhjuseks on asjaolu, et Kuu pinnal on lahtist setet, mis on tekkinud miljardeid aastaid kestnud asteroidide ja komeetide kokkupõrgete tulemusena.