Raketlane Juljus Putrinš progeb telefonimänge ja ehitab elektriautosid

Juljus on küll sündinud ja kasvanud Tallinnas, kuid temas on ka veidi lätlase verd - ta vanaisa on nimelt just Lätist pärit. Tänu sellele satub ta ka ise naaberriiki üsna sageli. „Keelt ma siiski veel ära õppinud ei ole,“ muigab noormees.

Lapsena tahtis Juljus saada leiutajaks ning just uudishimu pani teda tegelema paljude erinevate asjadega. „Algkoolis proovisin erinevaid käsitööliike nagu puutöö, keraamika ja metallitöö. Väiksest kuni põhikooli lõpuni proovisin läbi paljud idamaised võitluskunstid ja tegelesin natuke ka kergejõustikuga, aga viimasel ajal käin ise jooksmas eesmärgiga kevadel joosta poolmaraton ja mingil ajal ka täismaraton.“ Nüüdseks on lapsepõlveunistus saanud konkreetsema vormi ning tulevikus plaanib ta end siduda inseneeriaga, täpsemalt aga IT valdkonnaga.

Üheks Juljuse hobiks ongi programmeerimine. „Praegu teen praktiliseks tööks koos klassikaaslasega telefonimängu. Olen ka väga huvitatud elektroonikast, kuigi igapäevaselt tegelen sellega pigem vähe,“ selgitab raketlane.

Head ja mitmekülgset haridust väärtustab Juljus kõrgelt. „Vahel võib mõnes tunnis tekkida tunne, et õpitu ei puuduta sind kuidagi, aga põhi- ja keskhariduse mõte ei olegi koolitada spetsialisti - seda tehakse kutse- ja ülikoolis. Sellegipoolest on ka madalamad kooliastmed vajalikud.“ Noormehe hinnangul laiendavad need õpilaste silmaringi ja seeläbi aitavad ka otsustada, mis alale spetsialiseeruda. Peale selle on igasugusest aju liigutamisest eriti noorena kõvasti kasu. „Kool valmistab ette ka edasiseks eluks. Õpitakse stressiga toime tulema, erinevate inimestega suhtlema ja koostööd tegema, isegi kui mõned inimesed pole sinu jaoks eriti sümpaatsed,“ lisab ta.

End enim inspireerinud õpetajaks peab Juljus inseneeriaõpetajat Javier Ortíni. „Ta oskab õpilastes huvi tekitada ja nende tähelepanu hoida, samas pakub sellest ainest enam huvitatutele palju võimalusi inseneeriaga lähemalt tegeleda. Ja minu arvates just see teebki õpetajast hea õpetaja.“