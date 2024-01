Elon Musk: Neuralink on paigaldanud esimese ajukiibi inimesele

Neuralinki miljonärist asutaja Elon Musk teatas esmaspäeval X-i postituses, et esimene inimene on saanud implantaadi ajukiibi idufirmalt ning taastub hästi.

See uuring on selle juhtmevaba aju ja arvuti liidese katse, et hinnata implantaadi ja kirurgilise roboti ohutust.