Raketlastel tuli hakkama saada sadade toodetega

Stuudiosse oli püsti pandud omamoodi väike pood, kuid esialgu asusid sajad kaubad - täpsemalt 889 tükki iga tiimi kohta - suurtes poekärudes. Esmalt tuli võistlejatel teha plaan, kuidas tooted riiulitele paigutada. Kui see tehtud, pidid tiimide kaptenid - punastel Juljus , rohelistel Andri ning sinistel Rudolf - ruumist lahkuma. Teiste tiimiliikmete ülesandeks oli kaupade riiulitele paigutamine vastavalt tehtud plaanile. Seejärel kutsuti kaptenid taas stuudiosse ning neil tuli vastavalt etteantud poenimekirjale leida võimalikult kiirelt vastavad tooted, kuid esialgselt koostatud plaani nad enam kasutada ei saanud. Mitmetele valedele pakkumistele järgnes roheliste õige vastus ning kindel edasipääs järgmisesse saatesse.

Teise ülesandena tuli läbi viia kaupade inventuur ning leida tooted, mis riiulitelt puudu olid. See tekitas parajat segadust ning Selveri esindaja kommenteeris, et kaupu tõsteti inventuuri käigus liiga palju. Energiat aga noortel jätkus ning õige vastuse suutsid lõpuks esitada sinise tiimi liikmed.

Duellivoorus pidid Juljus ning Ants Erik kasutama vanakooli arvelauda ning arvutama nende ees olevate toodete kogusumma. Oluline oli tähele panna, et hinnad olid antud kilo- või liitrihinnana täiskogustele, kuid toodetel oli erinev kaal, seega tuli esmalt leida toote tegelik hind ning siis lõplik summa kokku arvutada. Just see tähelepanek vedas alt Juljust ning õige vastuse edastas Ants Erik. Juljusel tuli saatest lahkuda ning järgmisel nädalal tuleb punasel tiimil asuda võistlustulle kolmekesi.