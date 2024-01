KUULA | Olukorrast digiriigis: just nüüd on Eestil õige hetk teha uus tiigrihüpe

Ilves ütleb, et kuigi erasektoril ja suurtel korporatsioonidel on tehisaruga seotud lahenduste ning teenuste arendamine reeglina suurem prioriteet kui riikidel, on tegu siiski ka riikide jaoks mastaapse arenguga. „Tehisaru kasutusele võtmise näol on tegu vähemalt sama suure paradigma muutusega, kui oli seda interneti tulek 1990. aastatel,“ toob ta võrdluse.

Ilvese sõnul on Eestil praegu töös uus tehisintellekti arengustrateegia ning selle kiire valmimine ja rakendamine võib meile anda teiste riikide ees tugeva eelise. „Üldine riikide aeglus tähendab seda, et meil on paar aastat aega, et teha suur hüpe, aga kui me paari aasta jooksul midagi ei tee, läheb see suurepärane võimalus mööda,“ arvab digiarengu asekantsler. Ühtlasi leiab Ilves, et tehisintellekti tuleb integreerida nii avalikesse teenustesse kui ka erasektorisse, et erinevate valdkondade ettevõtted saaksid sellest mitmekülgset kasu.