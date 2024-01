Boeing 737 lennukilt kukkus enne õhku tõusmist ninaratas maha

Boeing 757 lennukitel on kaks kõrvuti asetsevat kummist ninaratta rehvi, mida kontrollitakse enne lendu.

Lennuk oli plaanitud lendama Colombia pealinna Bogotásse ja Delta teatas, et reisijad paigutati asenduslennule, vahendab New York Times.

Boeing keeldus kommenteerimast ja suunas küsimused lennufirmale. FAA ütles, et jätkab vahejuhtumi uurimist.

Föderaalsed reguleerivad asutused on USA lennukitootja suhtes tugevdanud kontrolli pärast seda, kui sel kuul kukkus Alaska Airlinesi lennul keset lendu maha tükk kerest, mis jättis uude Boeing 737 Max 9 tüüpi lennukisse augu.

FAA on sellest ajast alates soovitanud Boeing 737-900ER reaktiivlennukeid käitavatel lennuettevõtjatel kontrollida uksi, et tagada nende nõuetekohane kinnitamine. Kuigi 900ER ei kuulu Boeingu uuemasse Max tüüpi lennukite hulka, on sellel identne keskväljapääsu ukse konstruktsioon.