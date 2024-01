Endine KGB tippspioon kommenteerib Vjatšeslav Morozovi juhtumit: kõige põhjal jääb mulje, et ta oli päris võimekas agent!

3. jaanuaril pidas kapo kinni Tartu ülikooli professori Vjatšeslav Morozovi, keda kahtlustatakse Vene luureteenistuse heaks töötamises. Juhtumi üksikasju on vähe avalikustatud. Morozov vahistati kaheks kuuks, sest prokuratuur usub, et vabaduses olles võiks ta kriminaalvastutusele võtmisest kõrvale hiilida või jätkata kuritegusid.

1997.–2010. aastani töötas Vjatšeslav Morozov Peterburi riiklikus ülikoolis. Pärast seda asus ta elama Eestisse, kus oli aastatel 2016–2023 Tartu ülikoolis Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute professori ametikohal ning alates 1. septembrist 2023 rahvusvahelise poliitikateooria professor. Tartu ülikool on teatanud, et lõpetas töösuhte Vjatšeslav Morozoviga. Morozov oli ajakirja „Неприкосновенный запас“ kolumnist. Ta on kirjutanud raamatu „Venemaa ja teised: identiteet ja poliitilise kogukonna piirid“ (2009, vn „Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества“).