„Karta tuleb Venemaa hübriidset sissetungi!“ Ekspert analüüsib Saksa armee õppuste stsenaariumi sõjast Baltimaades 2025. aasta suvel

Saksamaa kaitseministeerium kaalub võimalikku stsenaariumi, et Venemaa ründab 2025. aastal NATO idatiiba, teatas Saksa tabloid Bild. Väljaanne väidab, et nende valduses on Saksa kaitseministeeriumi saladokument. Õppuste stsenaarium, mille nimi on „Alliance Defense 2025“, kirjeldab Venemaa ja lääne võimalikke tegevusi kuude kaupa. Bildi järgi on kulminatsioon sõja puhkemine 2025. aasta suvel.