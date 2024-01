Teadlased avastasid, et hiiglaslik hai megalodon oli seni arvatust saledam

Hiiglaslik hai megalodon on eelajalooline olend, keda on filmides ja raamatutes kujutatud hirmuäratava kiskjana. Kuid hiljutised uuringud on paljastanud tema välimuse kohta uusi üksikasju, mis viitavad sellele, et hai oli saledam ja hapram, kui seni arvati.

See ei tähenda, et megalodon oleks olnud vähem hirmus – see on endiselt üks suurimaid merekiskjaid, kes kunagi elanud. Tulemused võimaldavad teadlastel paremini mõista kiskjat ja omakorda seda, kuidas ta on mõjutanud ümbritsevaid ookeane ja mereökosüsteeme. Kui megalodon’il oli pikem keha, tähendab see ka seda, et tal oli pikem seedetrakt, teatab uuring. See aga tähendab, et need kiskjad ei pidanud nii regulaarselt toituma, kui varem arvati.