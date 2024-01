Meeltliigutavalt kurb sõnum „Ma ei suuda uskuda, et ta on lahkunud. Hakkan teda nii väga igatsema.“ viib pahaaimamatud kasutajad ümbersuunamislingi kaudu veebisaidile, milles omandatakse ligipääs nende Facebooki kontole.

Andmepüügirünnak on laias maailmas juba laialt levimas ja seda just Facebooki häkitud kontode kaudu. Kuna postitused pärinevad inimeste sõprade ülevõetud kontodelt, näevad need veenvad ja usaldusväärsed välja ja paljud langevad petuskeemi ohvriks.