„Kuigi riigiäpi pilootlahendus on valmis ja töökorras, on meie soov, et riigiäpp ei oleks pelgalt infoteenus, vaid võimaldaks inimestel ka päriselt riigi teenuseid lihtsamini kasutada ja tõendada ka oma isikut. See aga nõuab seadusemuudatust ning mul on hea meel, et see protsess on jõudmas lõpule. Eesmärk on, et Eesti riigiäpp oleks kasutajasõbralik ja tulevikus saaks selle kaudu kasutada nii isikutunnistust, juhiluba kui ka muid erinevaid teenuseid,“ lisas Riisalo.