PROOVISÕIT | Volkswagen Touareg – lipulaevlinnamaasturi tagasihoidlikud uuendused

Volkswageni lähenemine luksusele on ainulaadne. Kui olete valinud nahksisu, siis on see ka tõesti esmaklassiline, (peaaegu) kõik ümbritsevad pinnad on meeldivalt pehmed, isegi plastik jätab kallihinnalise mulje. Samas ei teki kordagi tunnet, et kusagil oleks vint üle keeratud, kõik on mõnus ja samas rahulik. See luksus ei tüki ligi ega rõhuta oma hinnalisust, erinevalt samas komplektsuses Mercedesest või Porschest.

Korrektses eesti keeles on sobilik kasutada auto sisemuse kohta mõistet „sõitjateruum“, kuid Touaregi puhul on kohane see ümber defineerida ja rääkida sõna otseses mõttes salongist.

Osa muudatustest on seotud tarkvaraga. Uuenenud Touareg saab nüüd standardis (varem lisavarustuses) Innovision Cockpit infolustisüsteemi – 12- ja 15-tollised digikuvarid. See näeb välja ilus ja efektne, kuid on jätkuvalt ebapraktiline (pikemalt allpool).

Auto taga jookseb üle pakiruumi tänapäeval tavaline LED-valgusriba ning esimesena Euroopas (Hiinas ja Ameerikas oli see varem lubatud) on nüüd punasega valgustatud ka embleem. See tekitas küll vastakaid arvamusi, aga tegelikult kedagi ei seganud.

Kohe märgatavad muutused on uued LED-maatriks-esituled ja üle iluvõre ulatuv valgusriba. Esiosa viimistlus vastab nüüd paremini euroopalikule maitsele ja väidetavalt tõhustab õhuvoolude liikumist. Kui teiste parenduste väärtus võib olla küsitav, siis uued laternad on lihtsalt suurepärased!

Ja täpselt nii ongi, Touareg on Volkswageni mudelivaliku suurim ja luksuslikeim maastur, mida on kaubaks läinud juba 1,13 miljonit.

Touaregi praktilisus tähendab, et talle võib andestada mõne kriimulise plastikutüki. Sisemus pole mitte ainult hästi viimistletud ja elegantne, vaid tekitab lausa tunde, et Gerd Kanter võiks seal korraldada vasaraheitevõistluse ja midagi ei saaks viga – niivõrd ruumikas paistab auto seestpoolt.

Väga pikkadele täiskasvanutele on piisavalt ruumi nii esi- kui ka tagaistmel, kõik hoiulaekad on üsna mahukad ning suured tagauksed muudavad ka lapseistme paigaldamise lihtsaks. Üllatuslikult pole keskmise käetoe kõrgus reguleeritav, ehkki vajadust selle järele ei tekkinud ka.

Touareg on varustatud tõsiselt suure pakiruumiga. Kui tagaistmed on paigas, võib sinna rahulikult mahutada golfikoti või suure titekäru ning ruumi jääb kõvasti ülegi – ehkki Audi Q7 ja Mercedes GLE on kokkuklapitud tagaistmetega pisut mahukamad.

Innovision Cockpit

Juhi eest ulatub keskele hiiglaslik Innovision Cockpit, infolustisüsteem, mis on suur nagu arvutiekraan. See on äärmiselt efektne, kuid keskelt on jätkuvalt kadunud kõik nupud ja tehke mis tahate, ikka on vaja sõites erinevates menüüdes surfata. See on tüütu.

Salajased dokumendid muutuvad arhiivides kättesaadavaks üldiselt 75 aasta möödudes. Ehk siis saavad meie lapselapsed teada, kes tuli Volkswagenis (ega teised autotootjad pole palju paremad!) rumalale mõttele asendada suurepärase ergonoomikaga nupud-pöördlülitid ekraanidega? Kas elektriautode tootmiseks oli vaja raha kokku hoida?

Touaregi ainus probleem ongi keskekraan ja selles peituv. Need „infolustikeskused“ on ilusad ja raamatupidamisosakonnas soositud, kuna neid on palju odavam toota ning paigaldada kui kõiki nuppe, mida ilma nendeta vaja oleks, aga nad on ju ohtlikud! Mida rohkem funktsioone nad pakuvad, seda rohkem alammenüüsid on omakorda vaja, mis tähendab, et teil pole tegelikult aega teed jälgida.

Hiljutine IAM Roadsmart uuring ( sellega saab soovi korral tutvuda siin ) näitas, et puuteekraan võib juhi reageerimisaega pikendada kuni 57 protsenti, mis tähendab omakorda, et nad on ohtlikumad kui mõõdukas alkoholijoobes või kanepi mõju all sõitmine.

Miks oli vaja Touaregi ehitada hiiglaslik ekraan, mis hõlmab nii juhi kui keskkonsooli ees oleva pinnalaotuse? See on ülimalt efektne ja oli seda juba aastaid tagasi, kuid selle kasutusmugavus pole paranenud, vastupidi. Ainsad nupud paiknevad roolil, olles tüütult haptilised ja millega toimetamine nõuab aega ning tähelepanu, mis võiks jällegi kuluda hoopis liikluse jälgimiseks.

