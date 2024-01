Eestlased ei huvitu elektriautotoetusest. Aastaga pole kulutatud pooltki pakutavast

Nüüd hakkab läbi saama 2024. aasta jaanuar ja oleme seisus, kus aasta tagasi veebruaris alanud teise elektriautode toetusvooru vastu on huvi üsna leige. Toetuse eelarve on 7,75 miljonit eurot, praeguse seisuga on sellest kasutatud vaid 3,15 miljonit ja toetuse abil on ostetud 703 uut autot. Endiselt on ostjate ootel aga 4,6 miljonit eurot toetusraha.