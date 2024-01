EL lubab veebiküpsiste seadust muuta, tunnistades, et küpsiste inforibad on tüütud

Nõue, et veebisaidid peavad saama külastajate nõusoleku veebiküpsiste kasutamiseks, on andnud kasutajatele suurema kontrolli oma andmete üle surfamise ajal. Samas tähendab see, et pea iga saidi külastamisel hüppavad ette küpsiste lubamise bännerid. Euroopa Liit on seda muret tunnistanud ning kaaluvad nüüd nende nõuete muutmist.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders ütles hiljuti Welt am Sonntagile, et komisjon on teadlik, kui tüütuks küpsiste bännerid on muutunud ning otsivad lahendust. „Kuigi veebisaidid ei saa enam küpsiseid aktiveerida ilma kasutajatest teavitamata, ei tohiks see säte muuta veebilehitsemist väsitavaks,“ rääkis Reynders.

Viimastel aastatel on hakanud veebisaitidele ilmunud mitmed sorti bännerid või hüpikaknad, mis küsivad luba mitmete sortide küpsiste kasutamiseks nagu põhifunktsioonideks või reklaamiks. Õnneks annavad mõned saidid otsese valiku küpsiste lubamise ja mitteolulistest keeldumise vahel. Mitmed saidid aga nõuavad mitmeid klikke, et küpsistest keelduda, mis muudab kõikide küpsiste lubamise nupu vajutamise ahvatlevaks.

Need bännerid kuvatakse, et järgida 2018. aastal ELis rakendatud GDPR-i privaatsusreegleid. Reynders mainis, et komisjoni eesmärk on leevendada „küpsiseväsimust“, tagades samal ajal, et kasutajad teevad teadlikke otsuseid oma andmete kohta. Üks pakutud lahendus on nõuda, et veebisaidid mäletaksid külastajate eelistusi, esitades seeläbi nõusolekuvormi ainult üks kord aastas.

Komisjon soovib, et suured platvormid, nagu Meta, X ja teised, võtaksid vabatahtlikult vastu kohustuse kasutajatele lubada küpsiseid. See tähendaks läbipaistva teabe andmist küpsiste kasutamise kohta ja kasutajate ärritamise vältimist.