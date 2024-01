Üks neljast tegevjuhist kavatseb sel aastal töötajaid tehisintellektiga asendada

Juba aastaid on spekuleeritud, et töötajad asendatakse tehisintellektiga. Nüüdseks on see muutus alguse saanud ning jätkub veelgi.

Hiljutises rahvusvaheline kutseteenuste ja konsultatsioonifirma PwC läbi viidud uuringus küsiti Maailma Majandusfoorumi kokku tulnud tegevjuhtidelt nende plaanide kohta kasutada tehisintellekti töötajate asendamiseks. Ettevõte küsis täpsemalt generatiivse AI kohta, mis toodab tekste, pilte ja heli.

Enamus tegevjuhte väljendas huvi generatiivse tehisintellekti kohta ning paljud uskusid, et see tooks kaasa innovatsiooni ja konkurentsi oma vastavates tööstusharudes. Kuid lausa 25% nendest tegevjuhtidest eeldasid, et AI pakub nende ettevõttele muid uusi eeliseid, sealhulgas võimaldab töötajate arvu vähendamist.

„Neljandik tegevjuhtidest vähendavad eeldatavasti generatiivse AI tõttu töötajate arvu 2024. aastal vähemalt 5%,“ teatas PwC enda pressiteates.

Kõige suurem saab muutus olema meelelahutusvaldkonnas. Enam kui 30% tegevjuhtidest meedia- ja meelelahutusettevõtetes teatasid Ai tõttu töötajate vähendamise plaanidest.

Eelmisel aastal oli suur osa meelelahutustööstusest n-ö pausil suurte filmistuudiote ning stsenaristide ja näitlejate ametiühingute vaheliste lepinguvaidluste tõttu. Pärast 146 päeva kestnud Hollywoodi näitlejate streiki, mis oli suuresti seotud AI-ga, jõudis septembri lõpus kokkulepeteni.

Selle kuu alguses ütles Matthew Loeb, tööstuse ligi 170 000 töötajat esindava International Alliance of Theatrical Stage Employeesi president, et ametiühing on valmis streikima tuleval aastal, kui mitmed lepingud stuudiotega hakkavad aeguma.

Teised tööstusharud, kus tegevjuhtide sõnul võib oodata koondamisi, on kindlustus, pangandus, transport ja logistika, telekommunikatsioon ning jaemüük.