Iga aasta sureb tuberkuloosi sama palju inimesi, kui elab Eestis. Viimase nelja aasta jooksul suri COVID-19 tõttu seitse miljonit inimest. Respiratoorsed viirused on levinud sama kaua, kui inimesed on elanud suurtes ja tihedalt asustatud gruppides. Kuigi on loodud vaktsiine ja ravimeid sümptomite leevendamiseks, levivad viirused edasi.

Kuid on hulk teadlasi, aktiviste ja ettevõtjaid, kes usuvad, et see ei pea nii olema. Nad usuvad, et juba praegu on olemas tehnoloogia, mis võiks respiratoorsed nakkused lõplikult tappa, ja varsti saab valmis veel parem tehnoloogia.