Tuntud uuring 2022. aastast väidab, et Huanani mereandide hulgiturg Wuhanis oli ainuke võimalik COVID-19 pandeemia alguskoht. Nagu koroonaviiruski, levis see hüpotees üle maailma, nii teadlaste seas kui massimeedias. Uuringu koostasid 17 autorit, keda juhtis Kanada teadlane Michael Worobey.

Väljaandes Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society avaldatud põhjalik analüüs andmetest paljastas, et statistiline osa Woreboy uuringust on täiesti vale.