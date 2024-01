Uuring: Google’i otsingumootor on muutunud kehvemaks

Saksa uurijad Leipzigi ülikoolist, Bauhausi ülikoolist Weimaris ja skaleeritava andmeanalüütika ja tehisintellekti keskusest analüüsisid 7392 tooteülevaate päringut Google’is, Bingis ja DuckDuckGos ühe aasta jooksul.

Vastuseks toodetega seotud otsingutele, leidsid uurijad, et suur hulk madala kvaliteediga sisu, eriti tooteotsingus, matab igasugust kasulikku infot otsingutulemustes. Märkimisväärne hulk otsingu vastuseid oli SEO teete ülevaate spämm.

Otsingumootoritele optimeerimine ehk SEO (search engine optimisation) on parema nähtavuse saavutamine otsingumootorites ning otsingumootoritele veebilehe sisust arusaadavuse parandamine. See tähendab, et hästi optimeeritud lehte kuvatakse otsingumootorites eespool.

SEO annab võimaluse olla nähtav inimestele just sel hetkel, kui nad konkreetse toote või teenuse kohta informatsiooni või mingisugusele küsimusele vastust otsivad.

Uuring näitas, et spämm-saidid on laialdaselt levinud, ilmudes Google’i edetabeli tipus, mis on pidev võitlus saitide ja otsingumootori vahel.

„SEO on pidev võitlus ja me näeme korduvaid mustreid tagasiside-spämmist otsingusse ilmumas ja lahkumas, samal ajal kui otsingumootorid ja SEO insenerid kohandavad kordamööda oma parameetreid,“ seisab rapordis. Kuigi Google, Bing ja DuckDuckGo eemaldavad spämmi, on see uurijate sõnul vaid ajutine positiivne nähtus.

Kuigi raport näitas, et Google’i otsingutulemused paranesid mingil määral uuringu kestes, nähti siiski kõigi kolme otsingumootori puhul langustrendi tekstikvaliteedis. Seoses tehisintellekti genereeritud spämmiga muutub see tõenäoliselt veel hullemaks.

„Me järeldame, et dünaamiline spämm madala kvaliteediga, massiliselt toodetud kaubandusliku sisu kujul väärib suuremat tähelepanu,“ kirjutasid teadlased.

404Media teatel on ka teised uurijad Google’i imbuvat spämmi märganud. Search Engine Journal teatas, et 2023. aasta detsembris võttis Google’it üle massiivne spämmirünnak, mis kestis mitu päeva.