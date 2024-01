Inimesed koobastesse: tehisintellekt leidis Marsil paiga, kuhu saaks luua esimese inimkoloonia

Kuigi Marsi pind on üsna karm ja vaenulik keskkond, võivad tingimused vaid mõne meetri sügavusel pinnast olla eluks sobivamad, leiavad teadlased. Samal põhjusel võivad need koopad olla ka potentsiaalsed levialad Marsil leiduvale elule ehk mikroobidele, keda loodetakse leida.

See meetod on osutunud oluliselt tõhusamaks kui vana lähenemisviis, kui teadlased otsisid Marsi koopaid, kammides käsitsi läbi tuhandeid satelliidipilte. „Üldiselt näitavad selle uuringu tulemused, et nende täiendustega on masinõppel suur potentsiaal edendada koobaste kaugtuvastust, mis on tulevase Marsi uurimise võtmeks,“ märkisid teadlased.