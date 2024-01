„Selleks ajaks kui need üks kord Venemaa murravad, ei pruugi Ukrainat olla.“ Majandusteadlane selgitab, miks sanktsioonid ei toimi

Tuntud kõnekäänus kolmest asjast, mida võiks lõputult vaadata, võiks tulele ja veele lisada „kuidas eksperdid vaidlevad selle üle, kas lääne Venemaa-vastased sanktsioonid toimivad või mitte“. Venemaa on pidanud sõda Ukraina vastu pea kaks aastat ega kavatsegi lõpetada. Kremli sõjalised kulutused kasvavad, kuid Venemaa föderaaleelarves on raha piisavalt. Turgudel olevate kõrgete hindade tõttu saab Venemaa energiaekspordist endiselt suurt kasumit. Venelased on suutnud sõja ajal ka oma sõjatööstuse normaalselt tööle saada. Mida on siis väärt sanktsioonid, mille lääneriigid Moskva vastu on kehtestanud ning mis mõnede ametnike ja poliitikute sõnade järgi pidanuks Kremli selgroo murdma?