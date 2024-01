Ukraina polkovnik valulikust mobilisatsioonist: mis mõtet on nõuda läänelt relvi, kui Ukraina sõjaväel ei jätku varsti enam mehi?

Ukraina ühiskonnas on praegu kõige valulikumaks teemaks küsimus osalisest mobilisatsioonist. Ukraina sõjaväe juhtkond eesotsas kindral Valeri Zalužnõiga on korduvalt andnud mõista, et Ukraina armeed on tabanud meestenappus, mis takistab juba praegu näiteks rindelolijate roteerimist ja neile elementaarse hingetõmbeaja andmist. Samas suhtub Ukraina avalik arvamus sellesse perspektiivi negatiivselt ja see on kõhklema pannud ka Ukraina poliitikud. Vastava eelnõu arutamine praegu käib. Ülemraada hakkas seda arutama 11. jaanuaril. Enne seda kutsus Ukraina konsulaat Londonis üles Suurbritannias elavaid Ukraina mehi end diplomaatilises esinduses arvele võtma. See kehtib meeste kohta, kes viibivad väljaspool Ukrainat kauem kui kolm kuud.