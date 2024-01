„Läänel oleks vaja hävitada iraanlaste luurelaevad Bab el Mandebi väinas.“ Kas Lähis-Idas koidab tõeliselt suur sõda?

Huuthi mässulised on alates novembrist Bab el Mandebi väinas kaubalaevu rünnanud ning enda jutu järgi teevad seda Hamasi toetuseks. Nad nimetavad oma sihtmärgiks Iisraeli kaubalaevastikku, kuid huuthide tule alla on jäänud ka Iisraeliga mitteseotud laevu. USA ja Suurbritannia hakkasid 12. jaanuaril Jeemenis huuthisid ründama, et hoida ära nende edasisi rünnakuid Punase mere laevaliiklusele. Peamise löögi andsid Punasel merel asuva Ühendriikide lennukikandja sõjalennukid ja piirkonna lennuväebaasides baseeruvad lennukid. USA sõjalaevad kasutavad samuti GPSiga juhitavaid tiibrakette Tomahawk. Briti õhujõudude poolt osalevad operatsioonis neli Küprose lennuväebaasis baseeruvat ja täppispommidega varustatud mitmeotstarbelist hävitajat Eurofighter Typhoon. Kuigi Punasel merel viibib ka kaks kuningliku mereväe laeva, pole kumbki mõeldud maapealsete sihtmärkide ründamiseks, mistõttu need ei ole operatsiooniga otseselt seotud.

Huuthid on teatanud, et nad ründavad Punasel merel laevu vastuseks Iisraeli armee tegevusele Gazas, nende sõnul olevat iga Iisraeli poole suunduv või sellega seotud laev seaduslik sihtmärk. Tegelikult ründavad huuthid sageli laevu, mis ei ole kuidagi seotud Iisraeliga. Mis puudutab lööki huuthide endi vastu, siis hoiatas nende juht Mohammed al-Buhaiti, et USA ja Suurbritannia pidavat peagi mõistma, et nad on teinud oma ajaloo suurima vea. Teine huuthide kõrge esindaja sõnas, et USA ja Suurbritannia eksivad, kui arvavad, et suudavad takistada huuthidel palestiinlasi toetada. Huuthisid abistav Iraan nimetas rünnakuid Jeemenis asuvatele sihtmärkidele Jeemeni suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ning rahvusvahelise õiguse rikkumiseks.