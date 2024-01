Aidaa depressioon ja ärevus! Arst nimetas ühe kanamunade olulise omaduse

Netiväljaande Delish ajakirjanikud uurisid välja , kuidas õigesti mune valida ja konsulteerisid selles osas muuhulgas toitumiseksperdi ja arsti Kellyann Petrucciga, kes ütles, et kõige kasulikum aine munades on koliin ehk vitamiin B4. „Koliin aitab ehitada tugevaid, elastseid rakumembraane ning mängib olulist rolli ka metüleerimises ehk geenide sisse- ja väljalülitamise protsessis,“ märkis ekspert.

Ta lisas, et see aine on üks „neurotransmitteri atsetüülkoliini ehituskividest“ ning mängib olulist rolli mälufunktsioonis ja meeleolu reguleerimises. „Koliini tarbimine võib aidata vältida depressiooni ja ärevust ning tugevdada mälu,“ ütles ta.