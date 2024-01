USA teadlaste sensatsiooniline avastus tõotab leevendada maailma liitiumist sõltumist. Kui realistlik see on?

Ameerika teadlased on akude tootmiseks välja töötanud uue meetodi, tänu millele saab liitiumi kasutamist akudes vähendada 70%. See sai võimalikuks tänu tehisintellektile ja superarvutitele. Selleni jõudsid Microsoft ja USA energeetikaministeeriumi alla kuuluva Vaikse ookeani loodeosa riikliku labori (PNNL) teadlased. Microsofti teadlased kasutasid tehisintellekti ja superarvuteid, et uurida 32 miljonit anorgaanilist materjali, mida võiks potentsiaalselt kasutada akude tootmiseks. Neist 18 lootustandvat kandidaati sõeluti välja alla nädalaga. Lõpuks sünteesisid ja katsetasid teadlased uut materjali, mis ühendas liitiumi ja naatriumi, ning leidsid, et selle molekulaarstruktuur hõlbustab ioonide liikumist. Materjal kuulub tahkete elektrolüütide hulka. Pärast selle avastamist kasutati uut materjali ka näiteks elektripirni toiteks. Toimiva prototüübi loomiseks kulus veidi alla üheksa kuu.