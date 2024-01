„Rakett69“ tiimid on selgunud

Andri Türkson (17) õpib Miina Härma Gümnaasiumi 11. klassis. Andrit paelub tehnoloogia ja mehhatroonika. Nii tegeleb ta 3D printimisega, arduinode ja elektroonikaga. Oma projektide käigus on ta valmis ehitanud linnulauluga äratuslambi, segavaid tegureid eemaldava motivatsioonikasti ning 3D prinditud puldiauto. Lisaks tegeleb Andri lühifilmide ja videote valmistamisega, mängib jalgpalli ning on edukalt esinenud füüsikaolümpiaadidel. Tema hobideks on mehhatroonika, filmindus ja jalgpall.

Juljus Putrinš (17) õpib Vanalinna Hariduskolleegiumi 11. klassis. Juljust huvitab inseneeria ja programmeerimine. Koos koolikaaslastega on ta ehitanud elektriauto, millega käidi möödunud aastal võistlemas Londonis Greenpower sarjas. Talle meeldib kriitilistes olukordades ja viimastes hetkedes probleeme lahendada. Noormehe hobideks on jooksmine, programmeerimine ja inseneeria.

Kai Urb (16) õpib Lihula Gümnaasiumi 10. klassis. Kai on silma paistnud ettevõtliku noorena. Nii tegutseb ta igapäevaselt Kaitseliidu kodutütarde organisatsioonis ning valiti möödunud aastal oma koduringkonnas parimaks kodutütreks. Tema vanem õde Lii võistles 11. hooajal samuti just punaste tiimis. Kai hobideks on kunst, klaver, 3D graafika ja käsitöö.

Jaagup Jagomägi (20) õpib Tartu Ülikooli 1. kursusel arvutitehnikat. Teda paelub ehitamine ja tehnoloogia. Nii on ta ehitanud valmis oma toa kui ka arendanud nutikat ukselinki, mis takistab viiruste levikut. Viimane projekt tõi ka 3. koha Eesti Parima õpilasfirma võistluselt (2021) ning võidu ettevõtlusprogrammist Prototron Junior. Noormehe hobideks on slackline, kitarr, tehnoloogia, arvutimängud ja bouldering.

Ants Erik Nõmper (20) õpib Tallinna Reaalkooli 12. klassis. Noormees tegeleb aktiivselt ettevõtlusega. Tema õpilasfirma PELA sai möödunud aasta Eesti Parimal Õpilasfirma võistlusel 3. koha. Hetkel toodab ta lauamängu „Mida MEEMI?!“. Lisaks on ta käinud suvepraktikatel Eesti Energias ja SEBs ning veetnud aasta vahetusõpilasena Saksamaal. Oma huvideks nimetab ta ettevõtlust, robootikat ja inseneeriat.

Violeta Jürgens (17) õpib Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassis. Violeta on edukalt osalenud bioloogia-, füüsika- ja astronoomiaolümpiaadidel. Nii pälvis ta möödunud aastal Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaadil kaks kuldmedalit. Lisaks on ta saanud äramärkimise rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil ning edukaid sooritusi on ta teinud vabariiklikel bioloogia ainevõistlustel. Vabal ajal tegeleb Violeta ka bouldering-iga ning mängib klaverit. Oma hobideks nimetabki ta boulderingi, muusikat, astronoomiat, bioloogiat ja füüsikat.

Oskar Pukk (18) õpib Tallinna Reaalkooli 12. klassis. Oskar tegeleb aktiivselt võistlusväitlusega ning juhib oma kooli ajalehe toimetust. Ta on esindanud Eestit mõttespordis nii Euroopa meistrivõistlustel kui MMil. Lisaks sellele tegeleb ta programmeerimise ja robootikaga. Tema hobideks on väitlus, meedia, matkamine ja mõttemängud.

Mihkel Rannut (17) õpib Tallinna Reaalkooli 11. klassis. Mihkel on osalenud edukalt rahvusvahelistel olümpiaadidel esindades Eesti koondist nii füüsikas kui ka astronoomias ja astrofüüsikas. Kõrgetele kohtadel on ta jõudnud ka kohalikel ainevõistlustel. Noormehe hobideks on suusatamine ja kokandus.

Sinine tiim

Aaron Unt (17) õpib Pärnu Koidula Gümnaasiumi 11. klassis. Aaron tegeleb aktiivselt nii muusika, programmeerimise, füüsika kui ka väitlusega. Vabal ajal annab ta matemaatika eratunde ning tegeleb ettevõtte loomisega, mille eesmärk on aidata 9. klassi õpilastel lõpueksam edukalt sooritada. Ta on võitnud nii TalTechi majandusvõistluse kui ka piirkondliku füüsikaolümpiaadi. Oma hobideks peab ta programmeerimist, muusikat ja väitlust.