Uurimus: mida rohkem õdesid ja vendi, seda halvem on teismeliste vaimne tervis

Pidevad tülid ja tülid õdede-vendade vahel on teatud määral tavaline nähtus. Uued uuringud näitavad, et laste ja noorukite psühholoogiline stabiilsus sõltub otseselt õdede-vendade arvust – mida rohkem neid on, seda rohkem on peres probleeme.

Psühholoogid uurisid USA ja Hiina keskkooliealiste laste käitumist ja vaimset seisundit, seega pole see kindlasti kultuuriline probleem. Ajakirjas Journal of Family Issues avaldatud uuringust selgus, et suuremate perede laste vaimne tervis oli veidi halvem kui väiksemate perede lastel. See mõju oli eriti märgatav peredes, kus õdede-vendade vanusevahe oli aasta või vähem.

Teadlased küsitlesid 9100 kaheksanda klassi õpilast USAs ja 9400 Hiinas (keskmine vanus 14 aastat), esitades neile küsimusi nende vaimse tervise kohta, ehkki konkreetsed küsimused riigiti veidi erinesid. Hiinas oli teismelistel, kellel polnud õdesid-vendi, parem vaimne tervis. USAs leiti, et lastel, kellel polnud õdesid-vendi või kellel oli neid ainult üks, oli samuti vaimne tervis parem.

Kuid mida rohkem oli lapsel õdesid-vendi, seda halvem oli nende üldine vaimne tervis, näitab uuring. Tendents oli tugevam nende laste puhul, kellel olid vanemad vennad ja õed.

Uuringu kaasautor, Ohio osariigi ülikooli sotsioloogiaprofessor Doug Downey oletab, et sellised tulemused saadi, kuna suurtes peredes jagub vanemlikku ressurssi ja tähelepanu lastele vähem. „Kui mõelda vanemlikele ressurssidele kui pirukale, tähendab see, et üks laps saab kogu piruka. Aga kui lisandub rohkem õdesid-vendi, saab iga laps oma vanematelt vähem ressursse ja tähelepanu. See võib mõjutada nende vaimset tervist.“

Kuid on ka teisi võimalikke seletusi. Uuringu autorid kinnitavad, et parima tervisega noorukid tulid peredest, mis on paremal majanduslikul järjel. USAs on sellisteks sageli ühe või kahe lapsega pered ning Hiinas ühe lapsega pered.