FOTO | Hiinas loodi nutitelefonidele mõeldud „tuumaaku“ – see peab vastu 50 aastat

Hiina ettevõte Betavolt on loonud maailma esimese „tuumaaku“. Mündisuurune aku suudab ise toota energiat 50 aastat, ilma et oleks vaja laadida, teatab Android Central.

Arendus põhineb nikkel-63 ja teemantpooljuhtidel, mis on paigutatud mündist väiksemasse moodulisse (15x15x5 mm). Kristallstruktuur toodab elektrit, kasutades energiat, mis vabaneb nikli lagunevast isotoobist.

Ettevõte kinnitab, et selline jõuallikas on ohutu nii inimesele kui ka keskkonnale: korpus välistab kiirguse ning pärast aegumiskuupäeva lagunevad tuumaelemendid laiali. Hiinlaste arendus on võimeline töötama temperatuuridel -60°C kuni 120°C.