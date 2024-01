Värske uurimus: inimeste sõrmejäljed ei ole tegelikult ainulaadsed ja kordumatud

Sel nädalal ajakirjas Science Advances avaldatud artikkel näib pööravat pea peale ammu aktsepteeritud tõe sõrmejälgede kohta: need polegi ainulaadsed. See tundus nii uskumatu, et teadusajakirjad lükkasid Columbia ülikooli teadlase Gabe Guo ja tema meeskonna artikli mitu korda tagasi, enne kui selle avaldas Science Advances, kirjutab CNN.

Tulemuste saavutamiseks kasutas teadlaste meeskond tehisintellekti mudelit, mida nimetatakse süvakontrastiivseks võrgustikuks ning, mida kasutatakse tavaliselt näotuvastuse jaoks. Teadlased lõid sellest oma versiooni ja uurisid seejärel USA valitsuse andmebaasi, mis sisaldas 60 000 komplekti sõrmejälgi, muuhulgas sama käe erinevatest näppudest. Töö käigus avastas tehisintellektil põhinev süsteem, et ühe ja sama inimese erinevate sõrmede sõrmejäljed on väga sarnased ja suutis 77% täpsusega kindlaks teha, millal sõrmejäljed kuulusid samale inimesele ja millal mitte. Sellega kummutasid teadlased arvamuse, et iga sõrmejälg on unikaalne.

Guo märgib, et sadade aastate jooksul on inimesed kohtuekspertiisi analüüside raames vaadanud erinevaid tunnuseid, nagu sõrmejälgede harusid ja joonte lõpp-punkte, mida kasutatakse traditsiooniliste markeritena sõrmejälgede tuvastamisel. „Need sobivad suurepäraselt sõrmejälgede sobitamiseks, kuid ei ole usaldusväärsed sama isiku sõrmejälgede vaheliste korrelatsioonide tuvastamiseks,“ ütles Guo.

Autorid väidavad, et on teadlikud uurimistöö käigus kogutud andmete võimalikust kallutatusest. Kuid nad usuvad, et tehisintellekt toimib ja nende meetodit saab rakendada sõrmejälgede põhjalikuks analüüsiks.