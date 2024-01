FOTOD | Arheoloogid avastasid Ecuadorist umbes 2500 aasta vanuse „kadunud linna“

Hiljutine lasersensortehnoloogiat kasutav kaardistamine näitas, et need kohad olid osa tihedast asulate ja ühendusteede võrgustikust, mis on peidetud Andide metsaga kaetud jalamil. Linn eksisteeris sellel kohal tuhat aastat. Uuringu kohaselt elasid seal upanolased umbes 500 eKr kuni 300-600 m.a.j. See periood langeb ligilähedaselt kokku Rooma riigi ajastuga Euroopas.