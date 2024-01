„Teatud näitajad on uutel Vene sõjalennukitel paremad.“ Kas hävitajast F-16 kujuneb Ukraina jaoks päästev õlekõrs või ei?

2024. aastal valitsevad Ukraina sõja osas palju reserveeritumad ootused, kui 2023. aasta hakul. Paljude jaoks on saanud tänaseks selgeks, et pole ühte ainsat „imerelva“, mis aitaks ukrainlastel Putini-Venemaa armee sõjaväljal puruks lüüa. Samas lendavad 2024. aastal esmakordselt Ukraina kohal hävituslennukid F-16: „lennukikoalitsiooni“ juhtiv Holland valmistub lähiajal Ukrainale andma ligi kaks tosinat hävitajat. Sama tüüpi hävitajaid on ukrainlastele lubanud ka Taani, Belgia ja Norra.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon on Ameerika ühemootoriline mitmeotstarbeline hävitaja. Kui vanemad Nõukogude Liidu päritolu lennukid suudavad täita kõigest üht funktsiooni – olla pommitaja või hävitaja –, siis F-16 on mitmeotstarbeline: see suudab tõhusalt täita erinevaid ülesandeid ning kanda nii õhk-õhk kui ka õhk-maa rakette ja pomme. F-16 on teenistuses paljudes riikides: 2023. aastal oli maailma relvajõududes kasutusel umbes 2200 seda tüüpi hävitajat.