Mille kohta inimesed kõige sagedamini valetavad ja kuidas see neile tegelikult kätte maksab? Teadlased leidsid vastuse

Hollandlased viisid läbi katse ja leidsid, et suurem osa selles osalejatest valetas egoistlikel põhjustel (22%) ja veel 8% valetas kellegi kaitsmiseks. Katse kestis ühe päeva. Tähelepanuväärne on, et suurem osa selles osalejatest – 69% – ütles ise, et nad ei valetanud.